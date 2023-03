Le député LFI Ugo Bernalicis encore sanctionné pour un live Twitch dans l'Assemblée

Ugo Bernalicis avait déjà été épinglé pour avoir relayé en direct sur la plateforme Twitch le flux vidéo des séances publiques, en le commentant par écrit ou parfois en se filmant avec une webcam. Il expliquait défendre un "exercice d'éducation civique" qui "permet à des gens de s'intéresser à ce qui passe à l'Assemblée nationale, d'avoir des explications en direct et de se sentir partie prenante des débats". "L'avenir nous dira si la partie est terminée ou non", avait-il réagi après l'interdiction que lui avait adressée le Bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale.