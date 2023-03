Retraites : Dussopt active le "vote bloqué" au Sénat, en quoi consiste ce "coup de force" dénoncé par la gauche ?

Le ministre a justifié le déclenchement de cet article par la volonté de l'exécutif de mettre fin à "une obstruction méthodique et une volonté de priver le Sénat de sa capacité à délibérer et à se prononcer dans la clarté". Des critiques à destination des élus de gauche. "Nous considérons qu'il est absolument essentiel que le Sénat puisse se prononcer sur le fond, dans la clarté. (...) C'est la raison pour laquelle en en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre assemblée de ne prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte", a-t-il poursuivi.

"Cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance", a précisé Olivier Dussopt. En revanche, des articles 9 à 20, ne seront retenus que les amendements souhaités par le gouvernement, dont le ministre a lu la liste à la tribune du Sénat. Ceux déposés par les sénateurs pourront tout de même être lus et débattus, sans être soumis au vote.