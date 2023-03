Réforme des retraites : "Le gouvernement n'a pas envie de recourir au 49.3", estime François Bayrou

Ce proche d'Emmanuel Macron s'est distingué pour les quelques désaccords qu'il a sur le sujet avec le chef de l'État. Tandis qu'il lui avait conseillé de décaler le projet de loi ou de le rendre plus juste - notamment en proposant plus de cotisations du côté des entreprises - François Bayrou estime tout de même que cette réforme est "inéluctable". Désormais, il appelle donc à plancher sur la forme. Objectif : que l'opinion publique ait une "meilleure compréhension" du texte. "J'ai un seul regret, c'est qu'on n'ait pas donné aux Français la vraie situation, les vrais éléments de jugement des réformes de retraite", a-t-il confié sur notre plateau.

Car le dialogue entre le gouvernement et les Français semble rompu. Il n'existe pas non plus de contact entre l'exécutif et les syndicats. Une situation que regrette le Haut commissaire au Plan, reconnaissant que "notre démocratie sociale ne va pas bien". Alors pourrait-il appeler à un référendum, comme le demande la Nupes ? S'il plaidait initialement pour cette voie afin que le texte soit "mieux accepté", le patron du Modem estime qu'il est maintenant trop tard pour y recourir. "Tout le monde a choisi la logique parlementaire, on est engagé sur une autre voie", a-t-il argué.