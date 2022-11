Réforme des retraites : le gouvernement présentera son projet mi-décembre

"Je vous le dis, nous la combattrons, que ce soit maintenant ou en janvier. Nous la combattrons pied à pied, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, comme 80% des Français", affirme Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. "On ne peut pas rester dans le statu quo. Ce statu quo, nous y sommes depuis plus de six ans et il y a une menace sur le système de retraite et sur le niveau des pensions", affirme quant à lui Éric Ciotti, député (LR) des Alpes-Maritimes.