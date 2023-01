VIDÉO - Retraites : Olivier Véran défend sur LCI une réforme "fondamentale pour l'avenir de notre pays"

Le gouvernement persiste et signe. Après avoir présenté sa réforme des retraites ce lundi en Conseil des ministres, il a affiché sa "détermination" à aller jusqu'au bout sans "renoncer" au report de l'âge de départ à 64 ans, malgré une mobilisation massive que les opposants entendent encore amplifier. "Nous avons beaucoup écouté les syndicats", a tempéré Olivier Véran ce soir sur LCI. "On partait de 65 ans et on arrive à 64 ans. On a aussi énormément renforcé les mesures de justice dans le cadre de ce projet de loi. Maintenant, c'est l'étape du débat au Parlement qui est essentielle", a-t-il ajouté, précisant que "le travail de dialogue avec les Français" n'était pas "terminé".

"Ce que nous leur disons, c'est que cette réforme est fondamentale pour l'avenir de notre système social, fondamentale pour l'état de nos finances publiques, et donc fondamentale pour l'avenir de notre pays. Nous devons donc la faire", a assuré le porte-parole du gouvernement face à Ruth Elkrief.