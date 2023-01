Réforme des retraites : le parlement "pas légitime" à reculer l'âge de départ, selon Clémentine Autain

"Ce sont les classes les plus modestes, populaires qui vont payer le prix le plus fort d’un recul de l’âge de départ à la retraite", a-t-elle notamment fustigé, estimant que "déjà, le système est terriblement injuste et le gouvernement veut le rendre plus injuste". Un texte dont le seul objectif "n'est pas de sauver le système des retraites mais de répondre aux 3% de Bruxelles", à savoir l'appel de Bruxelles à réduire le déficit public sous le seuil des 3%.

Elle a par ailleurs appelé à protester contre la réforme, qui induirait une "immense régression" à ses yeux : "Si on veut faire reculer l'objectif du gouvernement, seule la mobilisation peut le faire", a-t-elle lancé. La France insoumise a invité à défiler lors de la marche le 21 janvier, lancée "à l'initiative de mouvements de jeunesse". Quant aux syndicats, qui affichent pour l'heure un front uni contre le projet, la date qu'ils arrêteront pour manifester contre le projet "sera la nôtre, nous serons à leur côté", a-t-elle assuré. De manière générale, la Nupes à l'Assemblée nationale ainsi que les groupes parlementaires de gauche au Sénat sont "absolument déterminés à combattre pied à pied cette contre-réforme des retraites", a défendu Clémentine Autain.