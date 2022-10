VIDÉO - Réforme des retraites : "Le pays a besoin d'apaisement", estime François Ruffin sur LCI

Emmanuel Macron, invité pour la deuxième fois en deux semaines de l'émission "L'Événement" sur France 2, a dit mercredi soir qu'il ne reculerait pas. Si l'on ne faisait pas cette réforme des retraites "pour financer notre système de retraites", les cotisations retraites devraient augmenter de 400 euros de plus par an en 2027, a-t-il justifié. "Le conseil d’orientation des retraites, qui fait normalement autorité en la matière, dit qu’à l’horizon 2040-2050 il y aura de toute façon un autofinancement des retraites sans aucune difficulté", assure François Ruffin.

"Aujourd’hui, un Français sur deux à 60 ans ne travaille plus. Pourquoi ? Parce que les entreprises ne veulent plus de lui, parce qu’il est usé", explique-t-il. De son côté, la majorité fait valoir qu’en repoussant l’âge du départ de la retraite, les entreprises reculeront aussi peut-être les mises en préretraite. "La fin de l’emploi se passe avant 60 ans. En attendant, ce sont les minimas sociaux qui compensent, rappelle François Ruffin. Le RSA a augmenté de 152% chez les séniors. Il a plus que doublé ces dix dernières années. On construit le retour de la pauvreté chez les personnes âgées et notamment dans les milieux populaires."