Les élus écologistes fustigent le "raté stratégique de LFI" sur les retraites et plaident pour un "acte II de la Nupes"

"On aurait voulu avoir ce débat-là" sur les 64 ans, "ça aurait mis le gouvernement en très grande difficulté, on sentait les inquiétudes des parlementaires et du gouvernement", a souligné la présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain. La coalition de gauche Nupes, "ça fonctionne quand on travaille de manière concertée", a-t-elle insisté. "Chacun des partis de la Nupes est indispensable mais, pour que ça fonctionne, il faut respecter aussi l'ensemble".

Selon sa collègue Sandrine Rousseau, "il y a un effort à faire pour passer de LFI à la Nupes" et "il va falloir décider d'un acte II de la Nupes". "On avait un moment dans le débat où le gouvernement était en difficulté, il y a trois jours sur les 1.200 euros" avec "une séquence Nupes assez bonne". "On avait l'avantage. On aurait dû à ce moment-là accélérer", a expliqué l'élue, cheffe de file du groupe écologiste sur ce texte. "On va laisser le débat au Sénat et à la commission mixte paritaire, mais surtout on va laisser le bébé à la rue. Le 7 mars il faut vraiment qu'il y ait une grève générale d'ampleur", a plaidé la députée de Paris en référence à la prochaine journée d'action décidée par les syndicats.