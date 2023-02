Les enjeux de la dernière journée d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée

Elle en a retiré déjà plusieurs milliers sous la pression de ses alliés de la Nupes et la volonté d'une majorité des membres de son groupe. Mais La France insoumise concèdera-t-elle à retirer encore massivement des amendements pour avoir une chance d'entamer les discussions autour de l'article 7 du texte, prévoyant le recul de l'âge légal de départ à 64 ans ? Ce vendredi, la députée Aurélie Trouvé a indiqué que 500 nouveaux amendements avaient été retirés. Pas suffisant pour la majorité, qui enjoint le groupe à aller plus loin. De leur côté, les Insoumis accusent le gouvernement de faire de l'obstruction et regrettent qu'il ne décide pas d'une prolongation des débats au-delà de ce vendredi minuit.

Ce matin, les débats patinent à cause des rappels au règlement et des prises de parole successives pour se renvoyer la faute. Et retirer de nouveaux amendements ne changera rien si les discussions ne se concentrent pas sur le projet de loi.