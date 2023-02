Réforme des retraites : les points de blocage d'un projet qui divise

Il y a une autre source d'inquiétude : la prise en compte de la pénibilité. Cela a été cité par presque toutes les personnes que nous avons croisées, comme Gauthier, un entrepreneur de 23 ans. "Par exemple, je me lève tous les jours à 2h30 du matin et je finis vers 17h. Donc, je suis déjà à plus de 70 heures par semaine. Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 65 ans", indique-t-il. Un âge qui semble pour beaucoup bien trop lointain. Et encore plus pour les femmes, en moyenne moins bien payée et aux carrières souvent incomplètes.