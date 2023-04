Malgré la colère sur le terrain, Macron est décidé à poursuivre ses déplacements

Pourtant mardi soir, le déplacement privé d'Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis avait attiré quelque 300 manifestants. Mercredi en Alsace, il a été fortement hué et pris à partie, et ce jeudi dans l'Hérault, un millier de manifestants l'attendaient pour lui faire part de leur colère, même sans casseroles. La "colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer", a assuré Emmanuel Macron mercredi. "Vous me reverrez toujours avec les gens (…) je n'ai pas le droit de m'arrêter", a-t-il également déclaré, jugeant toutefois que "les casseroles ne feront pas avancer la France". "La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour ce pays et d'agir."