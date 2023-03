VIDÉO - Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1

"Elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale", a dit le chef de l'État à propos de sa Première ministre, avant de lui donner des objectifs tangibles qui pourraient lui faire changer d'avis si la cheffe du gouvernement ne les remplissait pas.

"Je souhaite que la Première ministre puisse bâtir cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir, et j'espère qu'elle y parviendra", a-t-il précisé. "Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui de droite et de gauche sont prêts sur les priorités que j'ai fixées à avancer avec elle. Peut-être textes par textes, je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'on peut bâtir des accords de gouvernement et de coalition", a ajouté Emmanuel Macron.