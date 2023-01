VIDÉO - Menaces de la CGT de coupures ciblées d'énergie : Philippe Martinez défend "un cri de colère" sur LCI

Des actes dénoncés par la droite et le gouvernement, mais défendus par une partie de la gauche. Invité de LCI ce mardi soir, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, n'est pas choqué par ces propos. Ce n'est "pas du tout de l'intimidation", défend-il (voir vidéo en tête de cet article). "C'est d'abord un cri de colère et un ras-le-bol. Les salariés de l'énergie en ont marre d'être traités de privilégiés. Quand il y a des tempêtes, ils sont là jour et nuit pour réparer. Leurs actions, c'est d'abord et avant tout de rétablir le courant à ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures d'énergie."

"Je verrais très bien des coupures d'électricité dans les belles propriétés, les châteaux des milliardaires, pour quelque temps, (afin) qu'ils puissent mesurer ce que cela fait d'être en précarité énergétique, comme le vivent des millions de Français", poursuit Philippe Martinez. "C'est une expérience que devraient vivre les milliardaires au lieu de dire que ces mobilisations et les augmentations de salaire ne sont pas acceptables."