Mettre à genoux l'économie française ? "Hors de question" pour la CFDT

Interrogé sur le sujet, le secrétaire général de la CFDT a tenu à rappeler que ce slogan n'était pas celui de la grande majorité des salariés mobilisés. De fait, la formule a été décidée jeudi dernier à Montreuil par cinq fédérations de la CGT (Ports et Docks, Cheminots, Industries chimiques, Verre et Céramique et Mines-Énergie). Une position qui ne correspond pas à la vision de la CFDT. "L'économie à genoux, ça veut dire nos emplois", a ainsi argué le patron du syndicat. "Donc il est hors de question de le faire pour la CFDT, ça a toujours été très clair."