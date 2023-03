Retraites : "Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous", assure Élisabeth Borne

Élisabeth Borne tente de jouer la carte de l'unité. Fragilisée par le climat social actuel après son choix d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le texte de réforme des retraites à l'Assemblée nationale, la Première ministre est partie chercher du soutien du côté du parti Horizons. "Unis, nous serons jusqu’au bout les militants du courage, les partisans de la réforme, et plus que tout, les artisans des solutions", a-t-elle lancé ce samedi à Vincennes, lors du congrès de la formation politique d'Edouard Philippe. "Je ne renoncerai pas à convaincre. Je ne renoncerai pas à bâtir des compromis. Je ne renoncerai pas à agir. Je suis là pour trouver des accords et mener les transformations nécessaires pour notre pays et pour les Français", martèle-t-elle.