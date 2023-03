VIDÉO - Réforme des retraites : "On ne voulait pas aller au 49.3", assure Gabriel Attal sur LCI

"Dans cinq ou dix ans, s'il n'y a pas de réforme, (...) on aurait un gros problème pour payer les pensions de retraite dans les années à venir. Si cela devait arriver, on veut être du côté de ceux qui auront cherché des solutions tant qu'il était encore temps", argue-t-il. "Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce sont des solutions beaucoup plus brutales qu'il faudrait prendre dans les années à venir." "Le 49.3 fait partie de la Constitution", répond l'ancien porte-parole, à ceux qui pestent contre un "déni de démocratie."