Réforme des retraites : "On peut manifester sans bloquer le pays", selon le ministre Olivier Véran

Lui préfère profiter de cette période pour "expliquer cette réforme aux Français". "L'idée n'est pas d'empêcher les gens de manifester ou de contester un projet de réforme", insiste-t-il. "Quand on est aux responsabilités, c'est pour réformer le pays avec l'esprit de l'intérêt général. [...] Il y a risque de faillite pour notre système de retraites. [...] Nous avons acté avec les syndicats un certain nombre d'accords, et un désaccord sur une des mesures : demander de travailler un peu plus longtemps. Mais nous ne voulons pas augmenter les impôts ni la dette, donc il n'y a pas d'alternative."

D'après le porte-parole du gouvernement, les uniques possibilités pour équilibrer le système de retraites sans repousser l'âge légal de départ sont écartées. Il faudrait alors "dire aux Français de perdre du pouvoir d'achat, de baisser les pensions des retraités ou de dire aux entreprises de payer pour tout le reste et ce sont des emplois supprimés sur du court terme", assure-t-il. Des options que l'exécutif ne souhaitent pas.