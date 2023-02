L'intersyndicale RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars pour "peser plus fort"

"Peser encore plus fort et gagner le retrait de ce projet de loi." À l'occasion de la quatrième journée nationale contre la réforme des retraites ce samedi 11 février, l'intersyndicale à la RATP a appelé à la première grève reconductible du mouvement, à partir du 7 mars. "Convaincue de la nocivité pour les travailleuses et les travailleurs du projet de loi en cours sur l'avenir de nos retraites", l'intersyndicale - CGT, FO, UNSA, CFE-CGC - de la Régie autonome des transports parisiens, explique que "si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays".

"Malgré le rejet d'une très large majorité de la population, le gouvernement reste bloqué sur sa réforme brutale, injuste et injustifiée", a-t-elle fustigé, dénonçant le "mépris affiché par ce gouvernement".