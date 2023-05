"Pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée", prévient Sophie Binet avant d’aller à Matignon

"Nous voulons parler augmentation des salaires, il faut indexer les salaires sur les prix", a poursuivi la secrétaire générale de la CGT, alors que cette indexation a été supprimée en 1983 par François Mitterrand. "La France est un pays de bas salaires", a-t-elle insisté en renvoyant à de plus en plus de Français qui toucheraient le Smic. Ceci étant, la rencontre à Matignon peut encore réserver des surprises. "Il n’y a d’ordre du jour, la feuille est blanche", a précisé Sophie Binet, qui a toutefois garanti que cette réunion ne "signera pas la fin de l’opposition à la réforme des retraites" : "Il y a une série d’actions et de travail possibles. Quand on est syndicaliste, quand on perd par la porte, on se bat pour gagner par la fenêtre".