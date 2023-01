VIDÉO - Réforme des retraites : pour Bayrou, elle est "améliorable"

Parmi les points d'amélioration possibles de la réforme, il est revenu sur sa proposition d'augmenter les cotisations patronales pour financer le système des retraites, pourtant déjà retoquée par l'exécutif. "Mon idée n'est pas de gêner le gouvernement, mais de chercher une solution pour que dans les semaines où ce débat va se développer, (...) on puisse regarder s'il y a des marges de progrès", a-t-il poursuivi. "Il ne s'agit pas de faire contribuer les patrons, mais les entreprises", à hauteur "d'environ 0,7% de la masse salariale", a expliqué le maire de Pau, qui estime que "l'on peut progresser dans la définition de ce texte".

Elisabeth Borne et ses ministres ne devraient pas pour autant revenir sur le recul de l'âge légal de départ, a-t-il prédit : "Le gouvernement ne peut pas faire autrement que de défendre ce principe que de voir plus de Français au travail, notamment ceux de plus de 60 ans", a-t-il estimé. "Nous sommes le pays en Europe, et peut-être parmi tous les pays développés, celui dans lequel les plus de 60 ans sont les moins nombreux au travail", a-t-il regretté. Pour cause, "la situation dans laquelle nous sommes n'est pas tenable", a assuré François Bayrou : "Les régimes de retraite vont être en déficit aggravé dans les années qui viennent, le but est d'effacer ce déficit", a-t-il expliqué.