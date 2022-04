Réforme des retraites : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

À 600 km de là, à Vernon (Eure), Marine Le Pen a tenu sa première conférence de presse de second tour et défendu une vision diamétralement opposée. "Tous les Français veulent vivre une retraite en bonne santé", déclare-t-elle. Elle propose de maintenir l'âge légal de départ à 62 ans et 42 annuités, et la possibilité de partir dès 60 ans avec 40 années de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler tôt.