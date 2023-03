"Pas de pause" sur la réforme des retraites, une réunion Borne-syndicats pour rien ?

Du côté de l'intersyndicale et de la CGT, le discours est aussi clair : "L'intersyndicale unie" rencontrera la Première ministre le 5 avril, à l'invitation du gouvernement, "pour exiger le retrait de la réforme" des retraites, a rappelé Sophie Binet lors de son élection. Elle a également acté le changement de position de la CGT avec désormais son opposition à l'hypothèse d'une "médiation", prenant ainsi ses distances avec cette idée portée par l'intersyndicale et approuvée par Philippe Martinez mardi.

Mercredi, c'est la CFDT qui a lancé un avertissement à Elisabeth Borne concernant cette réunion. Son secrétaire général Laurent Berger a affirmé se rendre à la rencontre pour évoquer le recul de l'âge de la retraite à 64 ans, entériné par le projet de loi adopté par le Parlement. "J’en parlerai. Et si on me dit 'vous ne pouvez pas en parler’, alors on partira. Mais on va parler des 64 ans, de ce qui se passe aujourd'hui" a-t-il martelé sur franceinfo. Les retraites ne devraient pas être le seul sujet sur la table mercredi. "On a énormément de sujets, vous savez, à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité. Tous ces sujets sont sur la table", a assuré Elisabeth Borne qui se "réjouit que l'intersyndicale vienne à la rencontre" qu'elle a proposée.