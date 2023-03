Réforme des retraites : le Sénat adopte le texte de compromis

Adopté avant son passage à l'Assemblée. Jeudi 16 mars, les sénateurs ont voté le texte de compromis de la réforme des retraites, issu de la commission mixte paritaire. Le projet de loi a été voté par 193 élus, contre 114. L'une des mesures phares de ce projet de réforme étant le passage de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite.

Cette adoption par le Sénat, à majorité de droite, était attendue. En effet, le Palais du Luxembourg s'était déjà prononcé pour une telle réforme le 11 mars dernier. Le texte était, ensuite, parti dans les mains de la commission mixte paritaire afin de permettre aux députés et aux sénateurs de trouver un compromis.

Sans surprise, les groupes LR et centriste ont majoritairement voté en faveur de la réforme, joignant leurs voix aux groupes RDPI à majorité Renaissance et Indépendants. Il faut noter que six sénateurs LR ont néanmoins voté contre, de même que sept centristes. Dix-neuf sénateurs LR se sont abstenus, ainsi que treize centristes.