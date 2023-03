Retraites, Smic, emplois industriels… On a vérifié les propos d'Emmanuel Macron au 13H de TF1

Pour le président de la République, le plein emploi se trouve "au cœur de la bataille". Il a tenu à rappeler une série de chiffres qu’il met au crédit de son gouvernement et de la majorité. "On est passé de 9% de chômage à 7% aujourd'hui", a-t-il lancé, soulignant que "les plus de 50 ans sont à 5% de taux de chômage, le plus bas depuis plus de 15 ans". En ce qui concerne "le taux de chômage des jeunes", il est au "plus bas depuis des décennies".

Alors qu’au sein de l’opposition, on décrit bien souvent une baisse en "trompe-l’œil", TF1info s’était penché il y a quelques semaines sur les chiffres en se focalisant sur ceux fournis par l’Insee, plus adaptés que ceux de Pôle emploi pour rendre compte de la situation à l’échelle du pays. "On a observé beaucoup de créations d’emplois depuis la crise, plus d'ailleurs que ne le laissait présager la croissance de l'activité", reconnaissait alors l’Insee. Le taux d'activité est "passé de 72,4% à 73% entre 2017 et 2021", et c’est chez les 50-64 qu'il a le plus progressé. Emmanuel Macron a ici largement profité de "la mise en œuvre des précédentes réformes des retraites qui allongeaient l'âge légal de départ à la retraite".