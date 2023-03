VIDÉO - Retraites : sur TF1, Jean-Luc Mélenchon appelle à "multiplier les actions, les blocages"

En revanche, l'ancien candidat à l'élection présidentielle s'oppose aux récentes violences observées en marge des cortèges contestataires. "Je ne suis pas d'accord avec ces formes de violences parce qu'elles invisibilisent ce que nous faisons", affirme Jean-Luc Mélenchon. Toutefois, "on n'en serait pas là s'il n'y avait pas un tel sujet : deux ans de vie libre ou deux ans de vie contraints par le travail qu'il faudra faire en plus", plaide-t-il. Mais, prévient-il, "en France, on sent qu'il y a une dérive autoritaire. Beaucoup de gens disent que cela commence à aller trop loin maintenant". "On ne peut pas vivre dans un État de droit conditionnel", martèle-t-il.