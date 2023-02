Trois députées RN portent plainte après avoir reçu des messages d'intimidation

Plus globalement, regrettant également des dégradations autour de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet a dénoncé des "pressions" et "intimidations inqualifiables" contre des députés des groupes Renaissance et Rassemblement national en marge des débats sur les retraites. Lundi, "c'est la présidente de la Commission des Affaires sociales (Fadila Khattabi, Renaissance) qui recevait une lettre particulièrement odieuse d'insultes racistes et de menaces contre elle et contre sa famille", a d'abord cité la présidente (Renaissance) de l'Assemblée devant la presse, avant d'évoquer "des appels téléphoniques malveillants qui ont été adressés à certains membres de cette Assemblée".

"Rien ne doit empêcher les parlementaires de débattre. Aucune menace ne doit faire pression sur leur vote. Protégeons notre démocratie", a abondé sur Twitter le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester.