VIDÉO - Réforme des retraites : "Une majorité existe" à l'Assemblée, assure Élisabeth Borne

"Une majorité existe qui refuse de financer les retraites par plus d'impôts, plus de charges et moins de pensions", a poursuivi la Première ministre, avant de lister toutes les raisons pour que l'Assemblée vote le texte. "Une majorité existe qui croit que ceux qui ont commencé à travailler tôt devront partir plus tôt à la retraite ; qui veut mieux protéger ceux qui ont un métier difficile et permettre à ceux qui ont été usés par le travail de partir plus tôt à la retraite ; qui sait que la plupart des régimes spéciaux n'est plus justifiée et qu'il faut les fermer ; qui pense qu'il faut augmenter les petites pensions des futurs retraités comme des retraités actuels ; qui veut réduire les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes ; qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires ; qui fera toujours passer la responsabilité avant l'affichage, la posture ou les petits calculs du coup d'après ; qui ne se laisse intimider ni par les insultes, ni par les menaces, ni par le vandalisme sur les permanences."