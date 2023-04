Travail, santé, école : les principaux points de l'allocution d'Emmanuel Macron

"Rénover l'ordre républicain et démocratique" : c'est le deuxième chantier esquissé par Emmanuel Macron. Il a promis de "renforcer le contrôle de l'immigration illégale", tout en prévoyant "des annonces fortes dès le mois de mai" contre la délinquance et les fraudes sociales et fiscales. "L'État de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans droit ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres", a-t-il affirmé.