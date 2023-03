Emmanuel Macron veut "continuer à tendre la main" aux syndicats et s'en prend à LFI

Cette rencontre s'est dont tenue à la veille de la dixième journée de mobilisation contre le texte, adopté sans vote par l'article 49.3 de la Constitution. Mais aussi dans un contexte de tensions avec les syndicats, et notamment avec la CFDT de Laurent Berger qui a appelé à un temps mort de de six mois dans le projet de réforme des retraites.

Selon ce même participant, "le texte de fait est en pause" le temps de son examen, d'ici fin avril par le Conseil constitutionnel. "L'idée serait d'utiliser ce temps et le mettre à profit pour évoquer tous les autres sujets" liés aux conditions de travail et à l'emploi des seniors. Au cours de la réunion, Emmanuel Macron a eu l'occasion de "demander à la majorité d'utiliser les trois prochaines semaines pour discuter avec les élus, les maires, les partenaires sociaux pour apaiser, continuer à mettre en œuvre les réformes et réparer les services publics".