La disparition des régimes spéciaux de retraite validée en commission à l'Assemblée

Le ton est monté à plusieurs reprises, alors qu'ils faisaient référence à la journée nationale de mobilisation de ce mardi. "Nous avons le droit d'(en) parler, que cela vous plaise ou non", a lancé l'Insoumise Caroline Fiat. Le communiste Sébastien Jumel s'est attiré les foudres de nombreux collègues lors de la discussion sur le régime des industries électriques et gazières : "Si on vous coupe le jus 2-3 heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer", a déclaré l'élu de Seine-Maritime. "Ne provoquez pas", lui a intimé la présidente de commission Fadila Khattabi (Renaissance), quand une autre macroniste lui reprochait de "chauffer à blanc l'opinion publique".