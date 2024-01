VIDÉO - Utilisation des écrans : Emmanuel Macron envisage des "restrictions" et des "interdictions" pour les enfants

Emmanuel Macron a réitéré mardi sa volonté de réguler l'usage des écrans chez les plus jeunes. Il n'a pas exclu qu'il y ait "des interdictions" et des "restrictions" pour les enfants. Il a précisé s'en remettre aux travaux d'une commission installée sur ce sujet, attendus fin mars.

"Il y aura peut-être des interdictions, des restrictions". Évoquant, mardi 16 janvier lors d'une conférence de presse, la consommation excessive d'écrans chez les plus jeunes, Emmanuel Macron a réitéré sa volonté de réguler leur usage. "On a interdit le portable dans les collèges, demandé un contrôle parental sur les téléphones", a-t-il rappelé, précisant s'en remettre désormais aux travaux d'une commission installée sur ce sujet, attendus fin mars pour "installer un consensus scientifique".

"Sur la base de recommandations que feront des experts que j’ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants dans les familles, à la maison comme en classe, parce qu’il en va de l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties à l’école", a t-il souligné.

"On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. (...) Il faut que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public, qui viendra ensuite", a-t-il détaillé. Au sujet d'éventuelles interdictions et restrictions, il a précisé qu'il y aura "peut-être aussi des restrictions sur les contenus". Il s'est dit désireux que "les meilleurs scientifiques (...) puissent nous dire avant tel âge, ça n'est pas raisonnable de mettre un écran devant un enfant".