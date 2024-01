"Un cycle sera atteint" : Gérald Darmanin prêt à quitter l'Intérieur après les JO 2024 ?

À nouveau nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Gabriel Attal, Gérald Darmanin envisage de quitter la place Beauvau. "Après les Jeux olympiques, un cycle sera atteint", concède celui qui occupe cette fonction depuis 2020.

Gérald Darmanin sera-t-il toujours ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à l'automne 2024 ? Du côté de Beauvau, rien n'est certain. Dans un entretien accordé au Figaro, celui qui occupe cette fonction depuis 2020 a laissé planer le doute autour de son avenir gouvernemental. "Ma mission est de réussir les Jeux olympiques", du 26 juillet au 11 août, explique Gérald Darmanin. "Après, un cycle au ministère de l'Intérieur sera atteint..."

"Le gouvernement ? Un électrochoc pour gagner les européennes" Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Le numéro 3 du gouvernement a déjà esquissé l'échéance des JO après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Avant même l'annonce officielle du nouveau gouvernement, il a indiqué devant les caméras ne pas avoir "fini (sa) mission" en tant que ministre de l'Intérieur et vouloir "terminer" ce qu'il a entrepris.

S'il a été reconduit dans les mêmes fonctions avec un troisième chef de gouvernement différent, Gérald Darmanin pourrait donc vivre ces derniers mois à ce poste. Idem pour l'ensemble du gouvernement ? Le remaniement est un "électrochoc fait pour gagner les élections européennes" de juin, a poursuivi le ministre de l'Intérieur dans Le Figaro, laissant penser que le gouvernement n'était pas voué à durer au-delà.

En cas de départ de Beauvau, et s'il n'est pas nommé dans un autre ministère, Gérald Darmanin pourrait retrouver sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale. En 2022, il avait été élu avec plus de 57% des voix dans la 10ᵉ circonscription du Nord. L'ex-ministre des Comptes publics quitterait alors le ministère de l'Intérieur plus de quatre ans après y être entré, une longévité inédite depuis Charles Pasqua (mars 1986-mai 1988 ; mars 1993-mai 1995).