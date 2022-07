Remaniement : ce qu'il faut retenir du nouveau gouvernement Borne

S’ajoutent à cela, à deux postes clés, deux spécialistes venus de la société civile. L’urgentiste François Braun à la Santé, auteur d’un tout récent rapport sur un hôpital; qu’il devra donc appliquer. Jean-Christophe Combe aux Solidarités, le patron de la Croix-Rouge remplace Damien Abad. Et puis, il y a ceux qui reviennent après avoir été remerciés il y a un mois et demi. Marlène Schiappa prend donc en charge l'Économie sociale. Geneviève Darrieussecq et Sarah El Haïry, toutes deux Modem et proches de François Bayrou, s’occuperont des Personnes handicapées et de la Jeunesse.