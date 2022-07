Remaniement : comment réagit l'opposition ?

“Je pense qu’on remplace un gouvernement de technocrates que personne ne connaît par un autre gouvernement de technocrates que personne ne connaît. On a beaucoup de gens qui ne sont pas des politiques que les Français ne connaissent pas. Et surtout, on ne sait pas pour aller où et pour conduire le pays dans quelle direction”, souligne Jordan Bardella, président du Rassemblement national.