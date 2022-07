Remaniement : Emmanuel Macron prend acte du refus "des partis de gouvernement de participer" à une coallition

Le nouveau gouvernement a "besoin de responsabilités pour bâtir des compromis exigeants", a estimé le chef de l'État. Une exigence fondamentale, en particulier dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. "Vous aurez d’abord à tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses", a développé Emmanuel Macron, qui estime que la mission de ses ministres tient notamment à "bâtir l’indépendance du pays".

Et cette indépendance "ne se fait pas toute seule", a-t-il avancé. "Nous aurons à construire des transitions, écologiques et démographiques pour n’en citer que deux. Elles imposent de repenser avec les élus locaux et l’ensemble de nos administrations, avec aussi nos partenaires que sont les entreprises."