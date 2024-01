VIDÉO - Remaniement : pour Fabien Roussel, Emmanuel Macron "est dans la 'Commedia dell'arte'"

Le secrétaire national du PCF, invité de la matinale de TF1, a minimisé les enjeux autour du changement de gouvernement. Selon lui, le président de la République "amuse le pays avec le remaniement". Le député communiste souhaite que le prochain Premier ministre "s'engage à ne plus utiliser l'article 49.3".

Le nom du futur Premier ministre devrait être connu ce mardi matin. Fabien Roussel a-t-il une préférence ? "C'est comme si vous me demandiez la marque de cornichon que je préfère. Si on ne change pas la recette, les cornichons ont tous le même goût", a répondu le secrétaire national du PCF dans "Bonjour ! La Matinale". Un entretien à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Selon Fabien Roussel, c'est Emmanuel Macron "qui a demandé à sa Première ministre de démissionner après lui avoir demandé de faire le sale boulot". "Là, il décide comme ça, après les fêtes, de changer de Première ministre, mais de ne pas changer de politique", a dénoncé le député PCF du Nord. "J'ai plutôt le sentiment que le président de la République est dans la 'Commedia dell'arte' et qu'il amuse le pays avec ce remaniement. Ce n'est pas la vraie vie", a-t-il estimé. Fabien Roussel souhaite en outre que le prochain Premier ministre "s'engage à ne plus utiliser l'article 49.3 qui s'est abattu 23 fois à l'Assemblée nationale et qui nous a privé de notre vote sur des sujets essentiels" comme la réforme des retraites.

Une "opération vérité" lancée sur les salaires

Fabien Roussel a par ailleurs annoncé sur TF1 le lancement par son parti d'une "opération vérité" sur les salaires "dans les jours qui viennent". Il a détaillé son projet : "Je vais inviter les salariés à nous envoyer leurs fiches de paie et le 3 février prochain, nous irons à Matignon porter ces milliers de fiches de paie pour montrer au Premier ministre la réalité des salaires dans notre pays."

Le dirigeant communiste a réitéré son appel à "augmenter les salaires et les pensions de retraite". Il a formulé le "vœu" d'un "changement profond" notamment sur la "question des salaires, des retraites, du pouvoir d'achat et de la lutte contre l'inflation". "ll faut faire en sorte que le travail paie. Nous avons besoin de remettre le travail au cœur du projet France", a affirmé Fabien Roussel, qui a rappelé sa proposition d'indexation des salaires sur l'inflation.