Sébastien Chenu tacle Élisabeth Borne : "Qu'elle ou parte ou qu'elle reste, on ne verra pas la différence"

Déplorant les "pressions" exercées selon lui par Emmanuel Macron et le gouvernement sur l’Assemblée nationale et sa présidente Yaël Braun-Pivet, qui a annoncé mercredi son intention de faire barrage à l'examen d'un amendement d'abrogation de l'âge de départ à 64 ans, le vice-président du RN a également dénoncé "l'écrasement du Parlement par la volonté de l’exécutif".

"Pourquoi on en est là ? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas de majorité, parce qu'ils savent que tout cela est très faible et qu'ils n'ont pas convaincu. Et comme ils n'ont pas convaincu, ils veulent imposer", a-t-il poursuivi, soulignant le "rapport bizarre à la démocratie" d'Emmanuel Macron. "Ils ne convainquent pas, alors ils imposent. Et nous, nous refusons cela."