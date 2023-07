Avant d'entrer au gouvernement, comment et par qui sont contrôlés ses futurs membres ?

C'est l'une des raisons pour lesquelles l'annonce d'un nouveau gouvernement peut prendre du temps, beaucoup de temps. Avant chaque nouvelle entrée dans le cercle fermé des ministres et secrétaires d'État, leurs situations fiscale et patrimoniale, leur casier judiciaire ou les éventuels conflits d'intérêts qui pourraient leur être reprochés sont passés au crible. Ces vérifications peuvent être longues, c'est pourquoi il peut se passer plusieurs jours entre l'annonce d'un remaniement et sa révélation effective. C'est également pour cela que certaines personnalités pressenties n'entrent jamais au gouvernement, leurs profils étant écartés par les autorités et instances en charge de ces contrôles.