VIDÉO - Remaniement : "C'est une mascarade", raille la députée RN Laure Lavalette

Présenté comme un symbole à sa nomination, en mai 2022, Pap Ndiaye a été débarqué de l'Éducation nationale, à peine plus d'un an après son parachutage, remplacé par Gabriel Attal. "Les Français ne voulaient pas de Pap Ndiaye. (...) Un idéologue est parti, on peut s'en réjouir", a affirmé Laure Lavalette. "Pap Ndiaye n'a vraiment crevé l'écran. Il était penché sur ses petites fiches. C'est un ministre qui était là parce que c'était un idéologue, un wokiste et un indigéniste. C'était un symbole fort qu'Emmanuel Macron avait voulu envoyer. Ceci dit, ça a été le ministre de l'inaction. Il n'a rien fait vraiment pour lutter contre le harcèlement scolaire, à part avoir fait de l'ingérence dans des médias privés. On ne se souviendra pas de Pap Ndiaye."