Remaniement : "Je n'entrerai pas au gouvernement", annonce François Bayrou

Mercredi en début de soirée, François Bayrou a annoncé qu'il ne serait pas dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, alors qu'un remaniement est attendu depuis plusieurs jours. Le maire de Pau explique avoir refusé, faute "d'accord profond sur la politique à suivre". Il était pressenti pour prendre le portefeuille de l'Éducation nationale, qu'il a déjà occupé dans les années 90, ou celui des Armées.

La rumeur enflait depuis le début de la semaine, le maire de Pau y a mis fin. François Bayrou a indiqué ce mercredi à l'AFP qu'il n'entrerait pas dans le gouvernement de Gabriel Attal, en l'absence "d'accord profond sur la politique à suivre". Depuis sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, son nom circulait notamment pour prendre le portefeuille de l’Éducation nationale, à la place d'Amélie Oudéa-Castéra empêtrée dans de nombreuses polémiques depuis sa prise de fonction.

"Le Premier ministre m'a proposé le ministère des Armées, mais la défense est le secteur qui, dans la politique française, se porte le mieux à mes yeux", a expliqué François Bayrou. "Il y avait deux domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein : le ministère de l’Éducation, qui connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger. Mais de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me parait rédhibitoire", a affirmé le dirigeant centriste, allié d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui a déjà occupé ce portefeuille de 1993 à 1997.

"Nous n'avons pas pu trouver un accord"

"Le deuxième sujet, c'est le gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris. Toutes les crises de l'aménagement du territoire et la distance désormais de plus en plus grande entre les citoyens et l'action publique. Nous n'avons pas pu trouver un accord sur ces deux points. Et donc, sans accord profond sur la politique à suivre, je ne pouvais pas accepter d'entrer au

gouvernement", a conclu le Haut-Commissaire au Plan. Sollicité par l'AFP, Matignon n'a pas souhaité faire de commentaire.

D'abord promise autour du 20 janvier, la liste de la quinzaine de personnalités appelées à prêter main forte aux 14 ministres déjà nommés est reportée de jour en jour depuis lundi. "Plutôt jeudi", dit-on désormais dans l'entourage du chef de l’État, qui tablait encore, dans la matinée, sur une annonce mercredi après-midi. Soit quasiment un mois après la nomination du Premier ministre, un long délai pendant lequel des dossiers importants (Santé, Transports, Logement...) sont restés sans interlocuteur dédié.