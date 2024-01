Remaniement : qui pourrait entrer, sortir ou rester dans le futur gouvernement ?

Un nouveau gouvernement est attendu d'ici les prochains jours, dans la foulée de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Si certains ministres devraient conserver leur poste, d'autres sont annoncés sur le départ. De nouvelles personnalités pourraient aussi faire leur entrée.

Comme avant chaque nouvelle annonce de gouvernement, les rumeurs vont bon train. On imagine aussi qu'en coulisses, les tractations s'intensifient pour composer une équipe gouvernementale qui devra "mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération" du président de la République aux côtés du Premier ministre Gabriel Attal. Les deux têtes de l'exécutif se sont vues deux fois en quelques heures pour en discuter, et auraient pour objectif de dévoiler leur nouvelle équipe d'ici la fin de la semaine. À l'heure actuelle, qui pourrait voir sa mission s'arrêter ? Qui est pressenti pour rejoindre un ministère ?

Darmanin maintenu

Selon les informations recueillies par TF1 mardi soir auprès d'un de ses proches, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se serait entretenu avec Emmanuel Macron et aurait eu l'assurance de rester en place à Beauvau. Plus tôt dans la journée, celui qui ce mercredi s'est déplacé dans le Val-d'Oise avec Gabriel Attal, avait déclaré ne "pas avoir fini sa mission" au ministère de l'Intérieur, avec les Jeux olympiques en ligne de mire. Ces derniers jours, des rumeurs circulaient sur la supposée volonté de Gérald Darmanin de succéder à Catherine Colonna au Quai d'Orsay.

Aurore Bergé à l'Education nationale ?

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire pourrait rester à Bercy, même s'il se dit qu'il aurait mal vécu la nomination du jeune Gabriel Attal, son ancien ministre du Budget, à Matignon. Sont aussi donnés restants le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Par ailleurs, un jeu de chaises musicales pourrait s'opérer. Par exemple, Aurore Bergé (Solidarités et Familles) est envisagée à l’Éducation nationale en remplacement de Gabriel Attal.

Du côté des sortants, sont évoqués le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou encore le ministre des Transports Clément Beaune, tombé en disgrâce à cause de ses réticences sur la loi immigration. Avec lui, le chef de l'État pourrait avoir envie de se débarrasser des autres représentants de l'aile gauche comme Roland Lescure (Industrie) et Patrick Vergriete (Logement). Et de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, qui s'est "un peu trop avancée" sur le retrait de la légion d'honneur à Gérard Depardieu au goût du chef de l'État. Aussi, les jours de la ministre de la Santé par intérim Agnès Firmin Le Bodo semblent compter : elle est visée par une enquête pour avoir reçu des cadeaux d'une valeur de 20.000 euros de la part d'un laboratoire pharmaceutique lorsqu'elle était pharmacienne.

Enfin, le nom de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde circule pour remplacer Catherine Colonna aux Affaires étrangères. Elle ferait son retour au gouvernement, après avoir été ministre de l'Économie de Nicolas Sarkozy.