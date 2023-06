Malgré la "malédiction du ministère de la Culture", Rima Abdul Malak compte bien rester au gouvernement

Son ministère a toutefois beaucoup évolué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Rima Abdul Malak est déjà la quatrième ministre de la Culture du chef de l'État, après Françoise Nyssen (2017-2018), Franck Riester (2018-2020) et Roselyne Bachelot (2020-2022). "Il y a une sorte de malédiction depuis une dizaine d'années : les ministres ont en général une durée d'un an et demi à la tête de ce ministère", relève-t-elle. Elle aimerait passer ce cap. "C'est trop court, nous avons besoin de temps pour engager des projets ambitieux, par exemple pour le patrimoine. Il faut du temps pour suivre et porter les projets et amener du goût à la vie des Français par la culture."

Reste que la majorité relative à l'Assemblée nationale complique la tache du gouvernement, qui ne cesse de tendre la main aux Républicains, alors que certains plaident pour une alliance. Pourrait-elle rester à son poste si un Premier ministre venu de la droite succédait à Élisabeth Borne à Matignon ? "On va voir", répond Rima Abdul Malak. "Aujourd'hui, Élisabeth Borne est Première ministre. J'apprécie énormément travailler avec elle, c'est une femme courageuse, combative, engagée et au travail. Pour l'instant, je travaille avec Élisabeth Borne."