Rencontre Macron-Poutine : le protocole sanitaire imposé en Russie jugé pas "acceptable" par l'Élysée

Résultat, Emmanuel Macron a été tenu à grande distance lors de l'échange entre les deux hommes ainsi que lors de la conférence de presse qui a suivi, et aucune poignée de mains n'a été effectuée. Un protocole peu plaisant pour la présidence française. "Les conditions protocolaires permettant un entretien avec une distanciation moindre (contact avec serrage de mains et table plus petite) imposaient un protocole sanitaire qui ne nous paraissait ni acceptable, ni compatible avec les contraintes d'agenda qui était les nôtres", indique l'Élysée à TF1-LCI.