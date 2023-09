Ne soyez pas "le président de l'impuissance politique" : Larcher tacle Macron et le met en garde

Le président du Sénat, candidat à sa réélection à l'issue des sénatoriales de septembre, met notamment l'accent sur l'immigration, alors que l'exécutif a du mal à trouver la bonne formule pour son projet de loi. Un texte sur lequel la droite au Parlement devrait être le juge de paix.

Cependant, Les Républicains réclament en la matière une large réforme constitutionnelle qui permettrait notamment d'organiser un référendum sur la politique migratoire (ce qui n'est pas possible pour le moment, comme nous vous l'expliquons ici), remettrait en cause la primauté du droit européen ou inscrirait le principe d'assimilation dans la Loi fondamentale. "Sans réforme constitutionnelle, il n’y aura pas de politique migratoire réelle et donc aucune politique d’intégration réussie. Et nous ouvrons la porte à l’extrême droite si on trompe encore les Français sur ce sujet", avertit Larcher. Et si Emmanuel Macron "enterre" l'option d'un référendum, "il en assumera les conséquences", menace encore l'élu des Yvelines.