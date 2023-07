Rentrée : Macron en visite dans une école de Marseille

Son arrivée provoque une petite cohue dans la cour. Dans cette école des quartiers nord de Marseille, le président fait sa rentrée des classes accompagné du maire et du ministre de l'Éducation. Pendant plus d'une demi-heure, le chef de l'État échange avec les élèves d'une classe de CM2. Et souvent avec les enfants, les questions sont sans filtre : "Combien vous gagnez d'argent ?" ; "Est-ce qu'on va aider Kaboul ?".