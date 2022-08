Emmanuel Macron annonce la "fin de l’abondance" et "de l’insouciance"

"J'attends du gouvernement le respect de la parole donnée et des engagements que nous avons pris à l'égard de la nation", a-t-il ajouté. Le président a appelé les ministres au "sérieux", à "la crédibilité" et à ne pas céder à la tentation de la "démagogie". "Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations, c'est celle de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui, dans un monde complexe qui fait peur. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre (…) mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile", a-t-il ajouté, sans citer d'exemples concrets, mais en laissant deviner une adresse à son ministre des Transports Clément Beaune, qui s'est prononcé ce week-end pour une régulation des vols en jets privés.