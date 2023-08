VIDÉO - Rentrée politique : Gérald Darmanin est-il déjà en campagne électorale ?

"On ne pense pas à 2027, on pense à faire de la politique, et c'est très bien, et je suis très heureux que plein de gens viennent découvrir Tourcoing", élude Gérald Darmanin en prenant place à table. Mais le ministre de l'Intérieur cache de moins en moins ses ambitions à la magistrature suprême. Ses proches le disent déçu de ne pas avoir été nommé à Matignon lors du dernier remaniement. Depuis, il affiche clairement sa différence, et se prononce sur des sujets bien au-delà du périmètre de son ministère.

Dans une interview accordée au journal La Voix du Nord, il se pose ainsi en défenseur des oubliés, et se prononce sur les enjeux du prochain scrutin présidentiel. "Le fait est que dans cinq ans, une victoire de Madame Le Pen est assez probable. Face à cela, il nous faudra qu'une ou un candidat", assène-t-il dans le quotidien régional.