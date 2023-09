Uniforme à l'école : favorable à une expérimentation, Attal présentera les modalités "à l'automne"

À ce jour, l'uniforme scolaire, s'il est porté dans de nombreux pays, ne l'est en France métropolitaine que dans de rares établissements, comme dans les lycées militaires ou dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, réservées aux filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d'honneur. Elles y portent une robe chasuble bleu marine et un chemisier blanc. Plusieurs établissements privés l'imposent également, ou un code vestimentaire assez strict.