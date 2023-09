"Pas d'incident" lié à l'abaya en cette rentrée, selon Elisabeth Borne

Et alors que 513 structures étaient "potentiellement concernées" par le sujet, la Première ministre a indiqué qu’aucun "incident" n’avait été constatée ce lundi 4 septembre. "Ce matin, les choses se passent bien", a souligné Elisabeth Borne face à la presse. "Il y a un certain nombre d’établissements où les jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n’acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Certaines jeunes filles ont accepté de le retirer et pour les autres, on va avoir des échanges avec elles."