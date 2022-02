"Mission Convaincre" : nous avons vérifié 4 chiffres avancés par Marine Le Pen

Quant à l'immigration, les choses sont claires pour Marine Le Pen. "On ne peut plus prendre en charge tout le monde." D'autant que, d'après la candidate du Rassemblement national, "40% des étrangers" en France "sont au chômage". Sauf que les données de l'Insee lui donnent très clairement tort. Quand le taux de chômage en 2020 était de 7,5% chez les Français non-immigrés, il s'établissait à 6,9% chez les étrangers issus de l'Union européenne et à 15,9% chez les étrangers originaires d'Afrique. On est loin des 4 étrangers sur 10 au chômage.